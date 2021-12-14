ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Дніпром у лісосмузі виявлено тіло вбитого військового: підозрювані затримані

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Вівторок 14 грудня 2021 18:34
Під Дніпром у лісосмузі виявлено тіло вбитого військового: підозрювані затримані Колаж РБК-Україна: під Дніпром поліція знайшла тіло загиблого військовослужбовця
Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром був убитий військовослужбовець - його тіло з ознаками насильницької смерті поліція виявила в лісосмузі недалеко від автодороги Губиниха-Вільне в районі села Вільне Новомосковського району.

Про це 14 грудня передали в прес-службі 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Повідомляється, що військовослужбовець Л. служив у військовій частині А1302, яка дислокується в цьому районі.

"У результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться в публікації.

Правоохоронці вже встановили та затримали підозрюваних. Згідно з попередньою інформацією - це військовослужбовці цієї ж в/ч.

"За фактом смерті військовослужбовця Л. наказом командира військової частини А1302 призначено службове розслідування", - розповіли в ОМБр.

Зазначається, що командування в/ч стосовно даної трагічної НС готове сприяти "всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню" для встановлення повної картини обставин і подій.

За результатами розслідування буде надана додаткова інформація, додали в окремій мехбригаді.

Раніше повідомлялося, що навесні в Очакові зловмисник влаштував стрілянину і намагався вбити військового.

Нагадаємо, минулого літа у Дубно під Рівним військовий вбив свого товариша по службі на ґрунті неприязних стосунків - 37-річний військовослужбовець помер у реанімації від черепно-мозкової травми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дніпропетровська область
LITE
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік