Під Дніпром в аварії загинула 20-річна дівчина: її чоловік і дитина в реанімації

У Дніпропетровській області, на трасі села Іванівка сталася смертельна ДТП. Родина їхала на машині "ВАЗ" і при повороті влетіла у величезну фуру. 20-річна дівчина померла, а її 24-річний чоловік та 2-річний синочок доставлені в лікарню у важкому стані. Зараз вони в реанімації і за їх життя борються лікарі. За словами очевидців, там дуже небезпечний поворот, машини там часто заносить.

Як повідомляє "Обозреватель", чоловік Олександр зараз в реанімації міста Кам'янське. А 2-річного Данила з відкритою травмою голови та переломом основи черепа відправили в обласну лікарню Дніпра, він перебуває в палаті інтенсивної терапії. Хлопчика всю ніч з 23 на 24 вересня, оперували, але лікарі поки що не дають позитивних прогнозів.

Під Дніпром сталася смертельна ДТП (фото: ДСНС в Дніпропетровській області)

"Ми бачили аварію в інтернеті, але подумати не могли, що це машина Наді і Саші. Коли Надя вийшла заміж, вони переїхали жити в Кам'янське, там вона і народила сина. Іноді відвідували батьків. А сам Олександр сирота, у нього немає рідних, його виховувала бабуся", – розповіла місцева мешканка.

Усі, хто знав Надю, згадують про неї з теплотою. Кажуть, що це була прекрасна сім'я, де любили один одного.

Наді було всього 20 років (фото з соцмереж)

"Надя була чудовою людиною. Ми з нею з дитинства товаришували, наші будинки знаходилися по сусідству. А Саша мій однокласник. Вони дуже любили один одного, у них була прекрасна сім'я, вони дорожили нею", – згадує подруга загиблої Леся.

Мати загиблої дівчини просить про допомогу і молиться про порятунок онука.

"Вона подзвонила і сказала: я дочку свою вже втратила, допоможіть хоча б врятувати онука. Бабуся плакала і благала про допомогу", – розповіла засновник благодійного фонду "Совушка" Олександра Сова-Тимощенкова.

Як ми раніше повідомляли, під Вінницею сталася жахлива ДТП, в якій загинули дві людини.