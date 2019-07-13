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В Днепре женщина призналась мужу в убийстве любовника: детали жуткого происшествия

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 13:14
В Днепре женщина призналась мужу в убийстве любовника: детали жуткого происшествия
Фото: РБК-Украина

Пьяная супруга решила сообщить супругу о преступлении

13 июля в Днепре произошел курьезный инцидент: супруга позвонила мужу и призналась в убийстве любовника. Однако, как позже выяснилось, женщина солгала, чтобы не идти домой, передает Информатор.

Отмечается, что женщина пришла в гости к своему любовнику и они распивали алкоголь. Ближе к вечеру мужчина не захотел отпускать ее домой, а потому та решила сообщить супругу по телефону, что убила любовника и вынуждена задержаться.

В Днепре женщина призналась мужу в убийстве любовника: детали жуткого происшествияФото: dp.informator.ua

Мужа подобная новость повергла в шок, он испугался и сообщил в полицию. Патрульные тут же выехали на улицу Путиловскую, где, по словам женщины, она совершила убийство.

Дверь в квартиру им открыл тот самый "убитый" любовник, рядом с которым стояла злоумышленница. Когда женщина поняла, что просчиталась, то начала кидаться на полицейских. После этого правонарушительницу передали дежурному Амур-Нижнеднепровского отделения полиции.

Напомним, что в Киеве в супермаркете "Сильпо" мужчина убил парня с одного удара после словесной перепалки.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в селе Козаровичи 22-летнего полицейского избили до смерти.

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