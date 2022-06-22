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У Дніпрі спалахнув скандал навколо лікарні ім. Мечникова: колектив збунтувався проти МОЗ

Фото: у Дніпрі спалахнув скандал навколо лікарні ім. Мечникова (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою щодо передачі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова з обласного підпорядкування до міністерського з подальшою реорганізацією.

Про це повідомив заступник головного лікаря лікарні Мечникова Олександр Толубаєв у Facebook.

Зокрема, він опублікував лист із Міністерства охорони здоров'я України. У ньому пропонує передати лікарню із балансу Дніпропетровської облради на баланс міністерства. І реорганізувати Мечникова до університетської лікарні, оскільки у міністерстві задумали створити в Україні мережу вузівських клінік.

"Війна знімає маски. І з ворогів і з друзів. Як оголений нерв, назовні всі чесноти та підлості. І поки лікарі, медсестри та санітарочки лікарні Мечникова тримають свій фронт щодня та щоночі, є ті, хто вважає за можливе реформувати потужну лікарню під час активних бойових дій. Реорганізувати в університетську клініку, прикриваючись добрими намірами "покращення, удосконалення та ін.," - написав Толубаєв.

На інформацію також відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Він заперечує причетність мерії до цієї ініціативи:

"Тримайте, будь ласка, язик за зубами та нерви в порядку. І ще раз перечитайте власний текст. До чого тут міськрада до того, що вашу лікарню хочуть передати з облради до МОЗ? Не згадуйте, будь ласка, міськрада марно і без приводу. Особливо у розрізі якихось "земельних рішень", які до ситуації не мають жодного стосунку", - додав мер.

"Сьогодні ввечері отримав листа від Міністра охорони здоров'я з пропозицією розглянути можливість передачі Дніпропетровська Обласна Клінічна Лікарня ім. І.І. Мечникова із загальної власності територіальних громад на підпорядкування Міністерству охорони здоров'я", - написав Микола Лукашук.

"Лікарня Мечникова - провідний заклад, про який знають далеко за межами України. Там працюють професійні, досвідчені медики, які врятували десятки тисяч життів. Свою відданість справі, мужність та стійкість колектив довів не словами, а реальними вчинками", - констатував Лукашук.

Сьогодні з цього питання в облраді має відбутися велика нарада. Про його підсумки Міський сайт розповість згодом.

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ДніпроМінстерство охорони здоров'я України