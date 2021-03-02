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У Дніпрі лікарі рятують маленьку дівчинку: стрибнула у ванну з окропом

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі однорічна дівчинка стрибнула у ванну з окропом і зараз вона перебуває у важкому стані в лікарні. Лікарі намагаються врятувати життя дівчинки, у неї 60% опіків тіла.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Справа в тому, що у сім'ї немає гарячої води і тому вони налили окріп у ванну, а потім хотіли його розбавити. Батьки на секунду відвернулися і не встигли проконтролювати дитину, яка вже стрибнула в обпалюючу воду.

Стан маленької Наді зараз дуже важкий. Вона знаходиться в медикаментозному сні на апараті штучної вентиляції легенів. Перенесла вже кілька операцій, але медики ніяких прогнозів не дають. Зараз для дитини шукають донорів крові.

"Руки й передпліччя мають більш глибокі опіки. Ми насамперед рятували її пальці, щоб вони отримували кровопостачання. Тому були операції, під час якої усували вплив надмірного набряку тканин на кровообіг", — розповів лікар-комбустіолог Артем Посунько.

У Дніпрі шукають донорів крові маленькій Наді

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