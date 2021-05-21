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У Дніпрі лікарі зробили диво: врятували породіллю та її малюка від COVID-19

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Дніпро, П'ятниця 21 травня 2021 15:36
У Дніпрі лікарі зробили диво: врятували породіллю та її малюка від COVID-19 Фото: у Дніпрі лікарі вчинили диво (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У лікарні імені Мечникова Дніпра лікарі врятували від важкої форми коронавірусу породіллю та її новонародженого малюка.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

"Уривчасті слова через задишку і біль. Віра і сльози на порятунок дитини.
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Биття серця дитини скоротилося на половину від норми", - описав складну ситуацію з жінкою медик.

Медики зафіксували уповільнене серцебиття у дитини, а тому вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати і маму і немовля. Операція пройшла вдало. Зараз мати і дитина знаходяться в різних реанімаціях на кисневій підтримці.

Породілля назвала новонароджену дитину Вікторією.

"Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай позаду. Радість і очікування вдома", - резюмував головний лікар.

У Дніпрі лікарі зробили диво: врятували породіллю та її малюка від COVID-19У Дніпрі лікарі врятували від важкої форми коронавірусу жінку та її дитя (фото: facebook.com/rsa010963)

Як ми раніше писали, лікарі з Дніпра витягли з того світу сімейну пару з COVID-19, їх лікували новим методом.

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