Лікарі з Дніпра витягли з того світу сімейну пару з COVID-19: лікували новим методом

У Дніпрі сімейна пара, яка прожила разом 35 років, потрапила в лікарню з важкими ускладненнями після перенесеного коронавірусу. Вони були в настільки поганому стані, що перестали впізнавати один одного. Але лікарям вдалося зробити диво.

Про це у Facebook розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, де лікувалося подружжя.

"Микола і Неля 35 років нерозлучні. Навіть в місто на базар завжди разом. Першим захворів Микола. Коронавірус. Пневмонія. Сатурація впала до 80, ураження легень понад 70%. "Швидкою" доставили з Жовтих Вод прямо в реанімацію Мечникова", - розповідає медик.

Через два дні стало погано Нелі, яку з схожими симптомами доставили по швидкій в цю ж лікарню.

У жінки феритин при надходженні досягав рекордних 3500 мг/л. Була загроза відмови нирок.

Лікарі запропонували на консиліумі лікувати подружжя комбінацією противірусної терапії з селективним блокатором янус-кінази.

Фото: Лікарі з Дніпра врятували сімейну пару з важким коронавірусом (facebook.com/rsa010963)

Риженко каже, що це нова методика лікування коронавірусної хвороби.

У реанімації подружжя провело поряд 8 днів. Через важкий стан навіть перестали впізнавати один одного. Але все склалося - вони пішли на поправку.

"Будемо завжди з тобою разом, - говорить Микола зворушливо, - ми навіть хворіємо однаково", - додав лікар.