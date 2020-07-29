У Дніпрі біля будинку зловили величезну змію: вона страшенно налякала людей (фото)

У Дніпрі величезна змія налякала мешканців п'ятиповерхового будинку. Люди побачили плазуна біля житла і викликали на місце рятувальників. Виявилося, що це полоз сарматський, він для людей не небезпечний, але його розміри вражають - близько півтора метра.

В прес-службі ДСНС Харкова повідомили, інцидент стався у дворі п'ятиповерхового будинку на вулиці 20-річчя Перемоги у Самарському районі міста.

За допомогою спеціального інструменту, фахівці ДСНС відловили змію і вивезли за межі населеного пункту. З жителями рятувальники провели роз'яснювальну роботу щодо заходів безпеки, у разі виявлення плазунів.

Мешканці будинку в Дніпрі злякалися величезної змії (фото: dp.dsns.gov.ua)

Дніпрі зловили величезну змію

Нагадаємо, що полози можуть виростати до 120-140 сантиметрів, але бувають особи і 180 сантиметрів.

Цей вид включено до Червоної книги України в 2009 році з охоронним статусом "уразливий", він також знаходиться під особливим захистом Бернської Конвенції.

Для людини полоз безпечний. Хоча веде переважно наземний спосіб життя, вміє лазити по деревах. Харчується ящірками, гризунами і птахами, а при нагоді охоче поїдає пташині кладки.

Як ми раніше писали, у Дніпрі на дитячий майданчик заповзла 1,5-метрова змія і засіла на дереві (фото).