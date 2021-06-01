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У Дніпрі укус павука відправив чоловіка на лікарняне ліжко: жалить сильніше, ніж змія

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Це сталося в той час, як місцевий житель приліг відпочити на траві в саду.

Про це повідомляє видання "Дніпро обласне".

Чоловік побачив на нозі два сліди від укусів. Також він відчув біль. Ситуація далі тільки посилилася - місце укусу напухло, його почало морозити, з'явилася блювота. Тоді чоловік звернувся до лікарні і опинився під крапельницею.

За симптомами лікарі припустили, що це міг бути укус павука каракурта.

"В останні роки в Дніпрі та області з приходом тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніше, ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, який впорскується каракуртом, незрівнянно менше зміїної дози. Однак, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки ", — повідомляє видання.

Нагадаємо, що каракурт - вид павуків з роду чорних вдів. Латинська назва виду передає зовнішні морфологічні ознаки: тринадцять точок або плям на верхній стороні черевця. Каракурт дуже отруйний.

Як ми раніше писали, в Дніпропетровській області в місті Кам'янське місцеві жителі помітили великі нори в землі. Як виявилося, їх зробили отруйні павуки.

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