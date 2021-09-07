ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпрі турист зайшов в громадський туалет, а вийти вже не зміг: годину просидів у вбиральні (фото)

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 07 вересня 2021 21:44
У Дніпрі турист зайшов в громадський туалет, а вийти вже не зміг: годину просидів у вбиральні (фото) Турист застряг у громадському туалеті в Дніпрі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі турист застряг в кабіні нового туалету, обладнаного в одному з наймальовничіших місць міста.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Дніпро Обласний".

Так, інцидент стався в сквері Прибережний, який розташований на вулиці Набережна Перемоги. На території зони відпочинку є сучасний туалет, виконаний у футуристичному стилі. Зокрема, у кожному з них є кнопка виклику екстреної допомоги.

Турист з Одеси приїхав до Дніпра на екскурсію, зайшов в туалет, однак назад з нього вийти вже не зміг. Двері нового кабінки заклинило. У вбиральні хлопець просидів близько години, чекаючи на допомогу.

“Охоронець та його керівник двері відчинити не змогли, тому викликали фахівця, який звільнив чоловіка”, — йдеться під фото.

У Дніпрі турист зайшов в громадський туалет, а вийти вже не зміг: годину просидів у вбиральні (фото)У Дніпрі турист зайшов в громадський туалет, а вийти вже не зміг: годину просидів у вбиральні (фото)Турист застряг в туалеті у Дніпрі (фото: t.me/dniprooblcentr)

ТСН у пресслужбі міськради розповіли, що причиною даної ситуації став замок, що заклинив. Зазначається, що це перший випадок за два роки експлуатації.

Замок майстри відремонтували, а санвузол працює справно.

"Сумарно турист пробув у вбиральні трохи більше ніж годину, проте жодних претензій чи агресії з його боку не було", — розповіли у міськраді.

Раніше ми повідомляли, що у вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет.

Раніше ми розповідали, що у метро Києва не пустили "візочника". Зокрема, він просив знімати його на відео і скандалив.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро уборная туалет
LITE
Свято 7 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 7 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник