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У Дніпрі син взяв у заручниці власну матір: старенька майже 9 днів харчувалася недоїдками

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Дніпро, Понеділок 27 вересня 2021 14:55
У Дніпрі син взяв у заручниці власну матір: старенька майже 9 днів харчувалася недоїдками У Дніпрі син утримував у заручницях власну матір 9 днів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі чоловік з психічним захворюванням взяв у заручниці власну 78-річну матір. Він закрив її в будинку без їжі та води й нікуди не випускав майже 10 днів.

Деталі події повідомили у виданні "Дніпро Оперативний"з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався в глухому куті Гайовому в Дніпрі. У поліцію звернулася сестра пенсіонерки та повідомила, що жінку утримує проти її волі власний син з психічними відхиленнями.

Як вона пояснила поліції, вона хотіла відвідати сестру, але не змогла потрапити в будинок. Заглянувши у вікно, вона побачила, що сестра лежить на ліжку, а поруч сидить її 47-річний син і на неї кричить.

Поліція прибула за вказаною адресою і виявила, що вхід в будинок забарикадований меблями та мотузками, а з будинку доносилися крики про допомогу. Правоохоронці розібрали завали та змогли потрапити всередину.

Там вони виявили виснажену 78-річну жінку. Вона розповіла, що син тримав її під замком 9 діб. У будинку не було їжі, і вона змушена була харчуватися недоїдками.

47-річний чоловік також перебував у будинку. При спілкуванні з поліцією він поводився неадекватно, розмовляв незв'язно, ніс нісенітницю і часом говорив сам з собою. На місце події викликали психіатричну бригаду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі вихователі знущалися з дітей.

А також розповідали про те, що у Кривому Розі директор школи довела ученицю до гіпертонічного кризу.

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