У Дніпрі відбудеться міжнародна конференція "UkraineInvest Talks: Dnipro"

Як сказано на сайті івенту, значна увага буде приділена можливостям для інвесторів відповідно до Закону про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Програма конференції складається з інтерактивних дискусійних панелей за участю близько 50 спікерів. Серед учасників "UkraineInvest Talks: Dnipro" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівництво Офісу президента України.

Також у заході візьмуть участь мери, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища. Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов представить інвестиційні можливості міста.

Онлайн-трансляція конференції буде доступна 27 травня в 10:00 за посиланням.