RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Дніпрі відбудеться міжнародна конференція "UkraineInvest Talks: Dnipro"

Автор: Styler

27 травня в Дніпрі відбудеться міжнародна конференція "UkraineInvest Talks: Dnipro". Цей захід стане інтерактивною платформою для інформування інвестиційного співтовариства про прогрес реформ і розвитку інвестиційного клімату Східної України.

Про це повідомляють організатори заходу.

Як сказано на сайті івенту, значна увага буде приділена можливостям для інвесторів відповідно до Закону про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Програма конференції складається з інтерактивних дискусійних панелей за участю близько 50 спікерів. Серед учасників "UkraineInvest Talks: Dnipro" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівництво Офісу президента України.

Також у заході візьмуть участь мери, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища. Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов представить інвестиційні можливості міста.

Онлайн-трансляція конференції буде доступна 27 травня в 10:00 за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дніпроконференция