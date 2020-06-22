ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі "Слуги народу" зібралися в ресторані за одним столом: порушили карантин

STYLERЖиття    22.06.2020 - 20:12
У Дніпрі "Слуги народу" зібралися в ресторані за одним столом: порушили карантин
Нардепи від "Слуги народу" порушили карантин у Дніпрі (Колаж РБК-Україна)

Народні депутати порушили карантин і зібралися великою компанією в ресторані

В одному з ресторанів у центрі Дніпра були помічені представники партії "Слуга народу", які порушили карантин і зібрались за одним столом. Заклад закрили на спецобслуговування, але судячи з фотографій і відео з ресторану "Репортер", за столом були присутні не менше 7 осіб.

За даними місцевих журналістів, на обід в ресторан "Репортер" по вулиці Барикадній, 2 прибули Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Олександр Трухін, Кирило Нестеренко, Денис Герман, а також голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник і губернатор Олександр Бондаренко. Як повідомляють журналісти сайту 49000.com.ua, на обід чекали також і президента України Володимира Зеленського. Стіл в ресторані накрили на 15 осіб.

У Дніпрі &quot;Слуги народу&quot; зібралися в ресторані за одним столом: порушили карантин

У Дніпрі &quot;Слуги народу&quot; зібралися в ресторані за одним столом: порушили карантин

У Дніпрі &quot;Слуги народу&quot; зібралися в ресторані за одним столом: порушили карантин

Народні депутати порушили карантин в Дніпрі (Фото: 49000.com.ua)

Відомо, що обід обійшовся представникам "Слуги народу" в 18 тисяч гривень і з основних страв на вибір в меню були:

  • Сибас, запечений з сезонними овочами.
  • Стейк з цвітної капусти з трюфельним соусом.
  • Телячі щічки зі шпинатом і трюфельним пюре.

Варто відзначити, що згідно з правилами карантину в Україні, які були встановлені Кабінетом міністрів, за одним столом у всіх закладах можуть одночасно перебувати не більше 4 осіб.

Представники "Слуги народу" порушили карантин і зібралися в одному з ресторанів Дніпра

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський вирішив сплатити штраф за порушення карантину без рішення суду.

А також розповідали про те, що відомий лікар звинуватив чиновників і політиків у тому, що українці перестали дотримуватися карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України штрафнарушенияСлуга народа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся