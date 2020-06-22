У Дніпрі "Слуги народу" зібралися в ресторані за одним столом: порушили карантин

Нардепи від "Слуги народу" порушили карантин у Дніпрі (Колаж РБК-Україна)

Народні депутати порушили карантин і зібралися великою компанією в ресторані

В одному з ресторанів у центрі Дніпра були помічені представники партії "Слуга народу", які порушили карантин і зібрались за одним столом. Заклад закрили на спецобслуговування, але судячи з фотографій і відео з ресторану "Репортер", за столом були присутні не менше 7 осіб.

За даними місцевих журналістів, на обід в ресторан "Репортер" по вулиці Барикадній, 2 прибули Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Олександр Трухін, Кирило Нестеренко, Денис Герман, а також голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник і губернатор Олександр Бондаренко. Як повідомляють журналісти сайту 49000.com.ua, на обід чекали також і президента України Володимира Зеленського. Стіл в ресторані накрили на 15 осіб.

Народні депутати порушили карантин в Дніпрі (Фото: 49000.com.ua)

Відомо, що обід обійшовся представникам "Слуги народу" в 18 тисяч гривень і з основних страв на вибір в меню були:

Сибас, запечений з сезонними овочами.

Стейк з цвітної капусти з трюфельним соусом.

Телячі щічки зі шпинатом і трюфельним пюре.

Варто відзначити, що згідно з правилами карантину в Україні, які були встановлені Кабінетом міністрів, за одним столом у всіх закладах можуть одночасно перебувати не більше 4 осіб.

Представники "Слуги народу" порушили карантин і зібралися в одному з ресторанів Дніпра

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський вирішив сплатити штраф за порушення карантину без рішення суду.

А також розповідали про те, що відомий лікар звинуватив чиновників і політиків у тому, що українці перестали дотримуватися карантину.

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Автор: Анна Шиканова