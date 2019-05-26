У Дніпрі розлючений водій порвав решту на очах пасажира (відео)

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Агресивний маршрутник нагрубив молодому хлопцю

У Дніпрі в маршрутному автобусі № 136 стався неприємний інцидент: водій у грубій формі відмовився віддати решту підлітку, який передав за проїзд 50 гривень. Відео інциденту розмістили на YouTube-каналі "Дніпро Інфо".

Спочатку розлючений чоловік почав доводити дитині, що ніяких грошей він не передавав, а потім вихопив з каси 50 гривень, розірвав її і демонстративно кинув обривки на підлогу.

Відео: YouTube/Дніпро Інфо)

У кінцевому результаті хлопчику довелося вийти з салону маршрутки. Однак після цього маршрутчика вже було не зупинити: він продовжував сперечатися з пасажирами, які назвалися його неадекватним.

Відео: (YouTube/Дніпро Інфо)

Користувачі неоднозначно відреагували на інцидент. Хтось порахував поведінку водія невиправдано агресивною, інші, навпаки, стали на його захист:

Водій прав на 100%

Водієві пам'ятник потрібно поставити за витримку. У нього, до речі, на відміну від пасажирів сертифікат психолога є.

Водій порвав 50 гривень... Люди бачили, напевно, все, що було. Водіям потрібно видавати квитки всім і тоді не буде проблем. І не набивати понад норми пасажирів, щоб кожен міг підійти, оплатити проїзд і отримати квиток.

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