У Дніпрі розлючений водій порвав решту на очах пасажира (відео)

Агресивний маршрутник нагрубив молодому хлопцю
У Дніпрі в маршрутному автобусі № 136 стався неприємний інцидент: водій у грубій формі відмовився віддати решту підлітку, який передав за проїзд 50 гривень. Відео інциденту розмістили на YouTube-каналі "Дніпро Інфо".
Спочатку розлючений чоловік почав доводити дитині, що ніяких грошей він не передавав, а потім вихопив з каси 50 гривень, розірвав її і демонстративно кинув обривки на підлогу.
Відео: YouTube/Дніпро Інфо)
У кінцевому результаті хлопчику довелося вийти з салону маршрутки. Однак після цього маршрутчика вже було не зупинити: він продовжував сперечатися з пасажирами, які назвалися його неадекватним.
Відео: (YouTube/Дніпро Інфо)
Користувачі неоднозначно відреагували на інцидент. Хтось порахував поведінку водія невиправдано агресивною, інші, навпаки, стали на його захист:
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