У Дніпрі розлючений чоловік накинувся на військового: "пішов за гроші вбивати людей" (відео)
У Дніпрі чоловік накинувся на військового під час мітингу. Він викрикував, мовляв, захисник "пішов за гроші вбивати людей".
Відео опублікували в Telegram-каналі "Катарсис".
Також розлючений чоловік зухвало запитав, що "військовий зробив хорошого". Навіть почав перераховувати так званий список "добрих діл".
На відео видно, що на думку чоловіка, добрі справи – це "почистити вулицю, посадити дерево та захистити когось на районі".
Чоловік виправдовується
Згодом у мережі поширили відео, на якому чоловік виправдовується. За його словами, у нього не було претензій до військових Збройних сил України. Окрім того, він каже, що звертався конкретно до цього чоловіка, бо він нібито "кричав та бикував". Хоча у ролику видно, що військовий просто мовчить
"До солдатів України я ніяк поганого слова не мав на увазі та не говорив жодного разу. Ну, а що цей дурень нарвався. Ну, вибачайте, що в формі отакий крикун приперся та кричав там", – заявив чоловік.
Відомо, що чоловіка звати Володимир Остапчук. Це вже не перша провокація чоловіка. Кілька років тому у Києві чоловік загорнувся у прапор Росії та співав гімн держави-агресора.
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