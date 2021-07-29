У Дніпрі розлючений чоловік накинувся на військового: "пішов за гроші вбивати людей" (відео)

У Дніпрі чоловік накинувся на військового під час мітингу. Він викрикував, мовляв, захисник "пішов за гроші вбивати людей".

Також розлючений чоловік зухвало запитав, що "військовий зробив хорошого". Навіть почав перераховувати так званий список "добрих діл".

На відео видно, що на думку чоловіка, добрі справи – це "почистити вулицю, посадити дерево та захистити когось на районі".

Чоловік виправдовується

Згодом у мережі поширили відео, на якому чоловік виправдовується. За його словами, у нього не було претензій до військових Збройних сил України. Окрім того, він каже, що звертався конкретно до цього чоловіка, бо він нібито "кричав та бикував". Хоча у ролику видно, що військовий просто мовчить

"До солдатів України я ніяк поганого слова не мав на увазі та не говорив жодного разу. Ну, а що цей дурень нарвався. Ну, вибачайте, що в формі отакий крикун приперся та кричав там", – заявив чоловік.

Відомо, що чоловіка звати Володимир Остапчук. Це вже не перша провокація чоловіка. Кілька років тому у Києві чоловік загорнувся у прапор Росії та співав гімн держави-агресора.