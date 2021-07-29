В Днепре разъяренный мужчина набросился на военного: "пошел за деньги убивать людей" (видео)

В Днепре мужчина набросился на военного во время митинга. Он выкрикивал, мол, защитник "пошел за деньги убивать людей".

Также разъяренный мужчина дерзко спросил, что "военный сделал хорошего". Даже начал перечислять так называемый список "добрых дел".

На видео видно, что по мнению мужчины, добрые дела – это "почистить улицу, посадить дерево и защитить кого-то на районе".

Мужчина оправдывается

Позже в сети распространили видео, на котором мужчина оправдывается. По его словам, у него не было претензий к военным Вооруженным Силам Украины. Кроме того, он говорит, что обращался конкретно к этому мужчине, потому что он якобы "кричал и быковал". Хотя в ролике видно, что военный просто молчит

"К солдатам Украины я никак плохого слова не имел в виду и не говорил ни разу. Ну, а что этот дурак нарвался. Ну, извиняйте, что в форме этакий крикун приперся и кричал там", – заявил мужчина.

Известно, что мужчину зовут Владимир Остапчук. Это уже не первая провокация мужчины. Несколько лет назад в Киеве мужчина завернулся во флаг России и пел гимн государства - агрессора.