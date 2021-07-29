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В Днепре разъяренный мужчина набросился на военного: "пошел за деньги убивать людей" (видео)

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Днепр, Четверг 29 июля 2021 21:55
В Днепре разъяренный мужчина набросился на военного: "пошел за деньги убивать людей" (видео) Коллаж РБК-Украина: мужчина набросился на военного в Днепре
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре мужчина набросился на военного во время митинга. Он выкрикивал, мол, защитник "пошел за деньги убивать людей".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Катарсис".

Также разъяренный мужчина дерзко спросил, что "военный сделал хорошего". Даже начал перечислять так называемый список "добрых дел".

На видео видно, что по мнению мужчины, добрые дела – это "почистить улицу, посадить дерево и защитить кого-то на районе".

Мужчина оправдывается

Позже в сети распространили видео, на котором мужчина оправдывается. По его словам, у него не было претензий к военным Вооруженным Силам Украины. Кроме того, он говорит, что обращался конкретно к этому мужчине, потому что он якобы "кричал и быковал". Хотя в ролике видно, что военный просто молчит

"К солдатам Украины я никак плохого слова не имел в виду и не говорил ни разу. Ну, а что этот дурак нарвался. Ну, извиняйте, что в форме этакий крикун приперся и кричал там", – заявил мужчина.

Известно, что мужчину зовут Владимир Остапчук. Это уже не первая провокация мужчины. Несколько лет назад в Киеве мужчина завернулся во флаг России и пел гимн государства - агрессора.

Ранее мы сообщали, что в Харькове разгорелся языковой скандал.

Также Под Полтавой мэр оскандалился из-за флага с серпом и молотом.

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