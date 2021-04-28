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У Дніпрі провели дефіле у захисних костюмах для працівників різних сфер

Новость на русском → Дніпро, Середа 28 квітня 2021 15:59
У Дніпрі провели дефіле у захисних костюмах для працівників різних сфер Фото: у Дніпрі продемонстрували різний спецодяг до Дня охорони праці (прес-служба міськради)
Автор: Styler

У Всесвітній день охорони праці у Дніпрі організували показ спецодягу від місцевих виробників. Продефілювали у костюмах (зокрема й у захисному спорядженні) медики, металурги, рятувальники, працівники комунальних і соціальних служб, представники громадського харчування.

Про це повідомили в прес-службі Дніпровської міськради.

"Дуже добре, що у Дніпрі є місцеві виробники, які виготовляють різний спецодяг високої якості. Вони самостійно розробляють моделі форменого одягу, тканини відповідають усім європейським стандартам і вимогам роботи на тих чи інших підприємствах, зокрема й там, де є шкідливі, небезпечні умови праці, які потребують додаткового захисту працівників", - заявила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич.

Представниця мерії також нагадала, що відповідно до законодавства, саме роботодавець зобов’язаний створити систему охорони праці на підприємстві, прибрати небезпечний чи шкідливий вплив на працівників, а відтак - захистити їх під час роботи.

У Дніпрі провели дефіле у захисних костюмах для працівників різних сферУ Дніпрі провели дефіле у захисних костюмах для працівників різних сфер

Зі свого боку заступник начальника 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Артем Чегрін зазначив, що костюми дніпровських рятувальників - легкі, зручні, надійні, відповідають усім сучасним вимогам.

"Такий костюм гарантує максимальний рівень захисту, захищає від теплових впливів, полум’я. Питанням безпеки й комфорту опікується міська влада, зокрема, за дорученням саме мера Бориса Філатова у 2017 році коштом муніципального бюджету було придбано 260 спеціальних захисних костюмів для пожежних", - заявив Артем Чегрін.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов повідомляв, що у Дніпрі триває будівництво індустріального парку "Innovation Forpost", який розташовується на території колишнього промислового заводу. Проект має допомогти залучити у місто нових інвесторів.

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