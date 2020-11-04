У Дніпрі зловили студента, який продав голос кандидату в мери Краснову: відео

В Дніпрі правоохоронці продовжують виявляти факти підкупу голосів на виборах, пише місцеве видання "Дніпро оперативний".

Як пише видання, найчастіше такі обвинувачення пов'язані стосовно людей кандидата в мери міста Загіда Краснова.

Зокрема, на відео 18-річний студент підтверджує, що йому запропонували продати голос на користь Загіда Краснова і обіцяли за це 450 грн. Він прийшов на дільницю, поставив позначку за Краснова в бюлетені, зробив фото (а це незаконно), але відправити не встиг. Молодика, який скоїв злочин, виявили спостерігачі, а потім затримала поліція.

В поліцію також вже надійшло понад двісті заяв про порушення на виборах у Дніпрі, в першу чергу в АНД та Чечеловському районах міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відразу кілька партій звинувачують політика і кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова в махінаціях, з-за яких дві політсили не проходять в місцеву раду.

Раніше РБК-Україна писало, що Дніпровський відділ поліції відкрив справу за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.