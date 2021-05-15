ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві дві компанії влаштували розбірки, які закінчилися смертельним бойовиськом

Новость на русском →
Субота 15 травня 2021 17:39
У Києві дві компанії влаштували розбірки, які закінчилися смертельним бойовиськом Колаж РБК-Україна: у Києві побили до смерті чоловіка
Автор: Володимир Костирін

У Києві стався конфлікт між двома компаніями відпочиваючих біля озера на Райдужному масиві, який закінчився бійкою і госпіталізацією одного з чоловіків - потерпілий в результаті отриманих травм помер у лікарні наступного дня.

Про це 15 травня передали в прес-службі поліції Києва.

Як з'ясували правоохоронці після опитування свідків бійки, що закінчилася трагедією, сварка спалахнула між групами киян, які відпочивали в дерев'яних альтанках на вулиці Райдужній біля водойми.

Один з чоловіків, 23-річний житель столиці, штовхнув 47-річного опонента на землю, після чого кілька разів вдарив.

"Потерпілого з травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги. Однак наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - йдеться в повідомленні.

Оперативники розшукали та затримали нападника - молодого чоловіка 1998 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК.

Рішенням суду хлопця відправили під домашній арешт.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва громадяни Росії напали на українців і побили за розпивання алкоголю.

Також ми писали про те, що під Одесою підлітки до смерті забили безхатька, який виявився зіркою мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події Київ полиция побиття
LITE
Сьогодні день Бориса і Гліба: що не можна робити, прикмети, у кого іменини
Сьогодні день Бориса і Гліба: що не можна робити, прикмети, у кого іменини