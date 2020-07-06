У Дніпрі пасажир почав бити водія маршрутки прямо під час руху (відео)

У понеділок, 6 червня, у Дніпрі пасажири маршрутки №38 стали свідком того, як чоловік накинувся на водія прямо під час руху. Приводом такої агресивної поведінки стало прохання показати посвідчення школяра дитини, яка була з цим чоловіком.

Інцидент стався на вулиці Калинова о 17:00. Агресивний пасажир їхав з дитиною в бік центру Дніпра. Коли водій чемно попросив пред'явити посвідчення школяра дитини, то чоловік різко накинувся на нього. Про це повідомляє "Дніпро Експрес".

Коли неадекват почав бити водія, то одразу ж втрутилися інші пасажири, і відвели його від водія. Після інциденту чоловік зник з місця події.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням.

Водія зняли з маршруту, оскільки він перебував у стресовому стані і не зміг продовжити роботу.

Нагадаємо, що у Києві водій тролейбуса обматюкала і побила пасажира після прохання надіти маску. Спір виник в тролейбусі №14 з бортовим номером 1917. Водій накинулася на хлопця, коли він попросив одягнути жінку маску і пригрозив їй штрафом у 17 тисяч гривень.

Раніше у Харкові сталася масова бійка в метро через маски. Пасажирові без маски зробили зауваження, на що пішла досить агресивна реакція.