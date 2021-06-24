У Дніпрі оновлюють медзаклади за принципом доступності для людей з інвалідністю та маломобільних

У Дніпрі продовжується оновлення медичних закладів за принципом доступності для людей з інвалідністю та маломобільних.

Так, в рамках оновлення Центру первинної медико-санітарної допомоги № 8 та багатопрофільної міської лікарні № 4 зявилась тактильна плитка біля сходинок, пандуси, вказівники шрифтом Брайля, облаштовані вбиральні для маломобільних та людей з інвалідністю тощо.

У 8-му центрі (що по вулиці С. Ковалевської, 53-А) лікуються майже сорок тисяч пацієнтів (38 575). З цієї кількості 6 тисяч - це маленькі діти та 1,5 тисячі - люди з інвалідністю.

"Зараз мати з немовлям може заїхати з візком до медзакладу, залишити його чи піднятися на ліфті. До того ж всі таблички з іменами лікарів, так звана мапа центру та дошка біля входу мають шрифт Брайля. Реєстратура оснащена спеціальним віконечком для маломобільних (трохи нижче звичайного)", - розповіла генеральна директорка КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" Дніпровської міської ради Антоніна Дубенко.

Також до реєстратури надходить і сигнал, якщо потрібна допомога у вбиральні для людей з інвалідністю чи маломобільних (є спецкнопка).

"Ми одразу допомагаємо, відвозимо. У кімнаті є столик для сповивання, і можна садити малечу у спеціальний стільчик, щоб самій мамі сходити в туалет", - показала медична сестра Ірина Іщук.

Капремонт робився за всіма правилами ДБН, із медпрацівниками підрядники радилися, як краще зробити для комфорту пацієнтів.

Лікарня № 4, що на ж/м Західний, одна з найбільших у Дніпрі і багатопрофільна, тут звичайний пандус полегшив життя тисячам пацієнтів (щороку тут лікуються 30 тисяч людей).

"У нас є пацієнти з проблемами опорно-рухового апарату, лікуються особи з інвалідністю, пересувається більшість на візках. Раніше пандус був на задньому дворі лікарні, медпрацівникам доводилося допомагати маломобільним людям, а зараз маємо оновлений пандус біля головного входу", - розповіла генеральна директорка КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради Наталія Бут.

Крім того, у цьому медзакладі з'явилася тактильна плитка, таблички зі шрифтом Брайля на вході та у холі (пояснення де який поверх).

"Оновлення робили за всіма нормативами: наприклад, сходинки за правилами мають відстань одна від одної 12 сантиметрів - за такої відстані людина без навантажень зможе піднятися. А сама сходинка завширшки в 40 сантиметрів, щоб стопа повністю на неї наступала", - поділився керівник підрядної організації Анатолій Садовий.