У Дніпрі оновили Селянський узвіз, який не ремонтували понад 70 років

Фото: ремонт Селянського узвозу у Дніпрі (facebook.com)

Селянський узвіз був побудований більше 70 років тому

У Дніпрі нарешті почався ремонт Селянського узвозу. Як пишуть місцеві видання, відтепер узвозом зручно проїхати з дитячим візочком, велосипедом або просто прогулятися пішки. Для автомобілістів також з'явились нові можливості.

Як відомо, Селянський узвіз був побудований понад 70 років тому. Утім, за цей час тут не було ані ремонту, ані заміни дорожнього покриття - колишні керманичі міста просто не наважувалися братися за такий складний інфраструктурний проект.

Місцеві мешканці проводили імпровізовані ремонти, пізніше створили петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Люди переконані, що їхні прохання чують, а Дніпро - будується з любов’ю, на довгі роки.

"У нас уже не було жодної надії, що в когось дійдуть руки. Ходова авто була постійно розбита. Та сталося справжнє диво. Раді будуть і водії, і пішоходи, для яких облаштували зручний тротуар. Ми з друзями взимку ходимо на рибалку, тож часто заважали машинам - бо ніде було пройти. Нині ж зробили просто дивовижно. Думаю, тепер у нас почнеться нове життя", - розповів один з місцевих мешканців.

Під час капітального ремонту вирішили одну з "хронічних" проблем узвозу з дощовою каналізацією - уклавши понад півкілометра мереж, пристосованих до великої кількості опадів. Так, за радянським проектом під узвозом повинна була проходити система водовідведення, до якої планували підключити нові дощоприймачі. Під час демонтажу старого покриття з'ясувалося, що це не так.

Від Мандриківської до Набережної мережа була частково забетонована, а частково - забита сміттям. Тому більшу частину зливового колектора вздовж спуску укладали з нуля. Решту - прочистили.

Крім того, на проїжджій частині поклали залізобетонні плити. Перед перехрестями є смуги з тактильною плиткою і необхідні заниження бордюрів.

Також капітально відремонтують покриття примикань внутрішньоквартальних проїздів до будинків і всіх перехресть, оновлять зовнішнє освітлення дороги і пішохідної зони.

Представник підрядної організації, що виконує роботи, наголошує: радий, що їм довірили втілити такий складний і дуже важливий проект. "Гарантію даємо 10 років", - сказав Євгеній Ставманенко.

Загалом у Дніпрі протягом останніх років системно ремонтують дороги та внутрішньоквартальні проїзди - не лише в середмісті, а й у віддалених районах.

"Ми зробили повну реконструкцію Селянського узвозу, починаючи з травня. Я радий, що вдалося завершити цей проєкт. Він був непростий, зокрема й з точки зору інфраструктурності. Та попри це, ми кожен день робимо місто затишнішим і безпечніши", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.