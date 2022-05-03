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У Дніпрі на потреби військових передали ще чотири автівки

Фото: у Дніпрі на потреби військових передали ще чотири автівки (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі на потреби військових передали ще чотири автівки. Усі вони придбані за криптовалюту, надіслану на рахунок громадської організації TAPS-Україна, яка створила благодійну організацію Координаційний штаб волонтерів Дніпра.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Як відомо, минулого тижня у Дніпрі ЗСУ та теробороні передали 22 маневрові авто. Майже всі їх придбали за кошти теж зібрані ТАPS-Україна.

Благодійні внески на потреби армії роблять небайдужі українці, українські діаспори, громадяни США та країн Європи.

Реквізити /Account details:

Благодійна організація "Благодійний фонд "ТАПС"

Номер карти: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Дніпропетровське РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: Благодійний внесок

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Дніпро