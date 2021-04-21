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У Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні карантину

Новость на русском → Дніпро, Середа 21 квітня 2021 09:18
У Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні карантину Фото: у Дніпрі нічний клуб спіймали на порушенні карантину (колаж Styler)
Автор: Styler

У Дніпрі на порушенні правил карантину спіймали нічний клуб "RIO". За даними місцевих видань, клуб належить депутату міськради і лідеру політичної партії "Громадська сила" Загіду Краснову.

Про це повідомляє "Наше Місто"з посиланням на заяву "Муніципальної варти" Дніпровської міської ради.

За фактом порушення чинного законодавства України, співробітники Національної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил карантину".

Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 000 грн до 34 000 грн. А на посадових осіб - від 34 000 грн до 170 000 грн.

У Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні карантинуУ Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні карантину

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на винос.

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