ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новий небезпечний челендж у TikTok: дитина опинилася в лікарні

Новость на русском →
Вівторок 24 серпня 2021 21:33
Новий небезпечний челендж у TikTok: дитина опинилася в лікарні У TikTok виявили новий челендж (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

У популярній серед підлітків соцмережі TikTok виявили новий небезпечний челендж. Так, дівчинка вирішила його спробувати, однак опинилася у лікарні.

Про це повідомляє Local 4.

Так, на авантюру 8-річну дівчинку надихнув популярний тіктокер з ніком gregsabbak. На відео хлопець продемонстрував, як кубик, який він собі кладе в рот, "зникає". Проте наприкінці ролика гральна кістка знову з'являється.

Зокрема, дівчинка, яка вирішила повторити трюк, не знайшла вдома гральний кубик, тому вирішила здійснити фокус зі звичайною монетою.

Новий небезпечний челендж у TikTok: дитина опинилася в лікарніВідео челенджу блогер (скрін з відео)

Однак, дива, як на відео не сталося, а дівчина проковтнула монету, яка ще й застрягла в стравоході. Через це дівчинка ледь не задихнулася, але врятувати доньку встигли батьки. Тому вони швидко зреагували й відвезли дитину до лікарні.

Лікарі зробили рентгенівський знімок. Медики зазначили, що здоров'ю дівчинки нічого не загрожує, а блогер після розголосу видалив небезпечне відео.

Важливо, аби батьки слідкували за дітьми та фільтрувати контент, який вони дивляться у соціальних мережах.

Новий небезпечний челендж у TikTok: дитина опинилася в лікарні

Рентген дівчинки, на якому видно монетку (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що TikTok запровадить функцію покупок у додатку.

Також TikTok вводить нову функцію для підлітків. То відтепер батьки можуть бути спокійні.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok
LITE
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини