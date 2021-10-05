У Дніпрі нахабний грабіжник напав на 10-річного хлопчика на вулиці

У Дніпрі чоловік пограбував 10-річного хлопчика, вирвавши з рук дитини мобільний телефон просто на вулиці. Через кілька днів зловмисник скоїв ще майновий злочин - цього разу напавши на 58-річного жителя міста.

Про це 5 жовтня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Як поінформували правоохоронці, розбійник вже затриманий, і вчора йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК.

Підозрюваний - 46-річний житель Солонянського району, чоловік вже має судимість.

У поліції повідомили, що 23 вересня до них звернувся батько потерпілого 10-річного хлопчика, і розповів, що невідомий заволодів мобільником сина. Інцидент стався на вулиці Запорізьке шосе. Зловмисник підійшов до дитини та під приводом перевірки девайса просто відібрав його, після чого втік.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність чоловіка ще до одного майнового злочину. Саме, до пограбування 58-річного місцевого жителя в тому ж районі міста", - передали в поліції.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Ведеться слідство, правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до аналогічних злочинів у Дніпрі.

"Згідно з дорученням слідчого поліція звертається до можливих потерпілих, якщо ви стали жертвою вказаного чоловіка просимо звернутись до поліції за номерами телефонів: (096) 095 11 05, "102", або будь-яким зручним для вас способом", - йдеться в публікації.

У Дніпрі чоловік пограбував дитину на вулиці (фото: dp.npu.gov.ua)