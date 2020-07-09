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У Дніпрі чоловіка побили до втрати свідомості серед вулиці: ніхто не звертав уваги

Четвер 09 липня 2020 11:39
У Дніпрі чоловіка побили до втрати свідомості серед вулиці: ніхто не звертав уваги
У Дніпрі сильно побили городянина (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі на зупинці громадського транспорту сталася бійка

У Дніпрі серед білого дня, на зупинці громадського транспорту біля залізничного вокзалу жорстоко побили чоловіка. Він втратив свідомість, а ніхто з перехожих на це не реагував, всі проходили мимо.

Як повідомляє Дніпро Оперативний, інцидент стався 7 липня. Як видно на відео, двоє чоловіків вийшли із салону трамвая. Один з них раптово наніс іншому декілька ударів по голові. З-за сильних ударів потерпілий упав і довго не міг встати. У цей момент перехожі не звертали увагу на те, що відбувається – люди просто проходили повз.

Залишається незрозумілим, коли ж почався конфлікт: в салоні громадського транспорту або вже на вулиці, але байдужість людей просто вражає.

Дніпрі на вулиці били чоловіка (відео: YouTube)

Як ми раніше повідомляли, у Львові в одному з дворів Сихівського району натовп дітей жорстоко била свого ровесника. При цьому діти не реагували на зауваження дорослих. Хулігани напали на дитину на сходинках біля під'їзду будинку.

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