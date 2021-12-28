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У Дніпрі молоді люди влаштували напівголі прогулянки з пробіжками в 10-градусний мороз (відео)

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Дніпро, Вівторок 28 грудня 2021 17:07
У Дніпрі молоді люди влаштували напівголі прогулянки з пробіжками в 10-градусний мороз (відео) Колаж РБК-Україна: у Дніпрі на морозі чоловіки гуляли без верхнього одягу
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі помітили чоловіків без верхнього одягу, які розгулюють вулицями - городян з голим торсом не лякав 10-градусний мороз і не бентежили здивовані погляди перехожих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відразу два подібних випадки з "моржами" були зняті жителями Дніпра.

На першому ролику видно, як бадьорий чолов'яга вийшов на вулицю з оголеним торсом, підійшов до одного з дерев і вдарив стовбур ногою, тим самим організувавши для себе сніговий душ.

На других кадрах показано, як інший чоловік під час прогулянки зупиняється, знімає одяг і натирається снігом.

Зазначається, що в цей час стовпчики термометрів показували під -10 градусів.

У мережі висловлюють припущення, що "моржі" - фізично загартовані чоловіки - радіють сніжній зимі з міцним морозом і просто життю.

Відео: у Дніпрі чоловіки з голим торсом прогулювалися вулицями в 10-градусний мороз

Тим часом в Дніпрі 27 грудня був організований благодійний флешмоб - близько 30 молодих людей пробіглися Європейською площею в костюмах Санта Клаусів, одягненими на майже голе тіло.

Як передає "Дніпро Оперативний", організатор такого дійства, місцевий блогер David.Prank, запрошував до участі не тільки хлопців, а й дівчат "Снігуроньок" - але в підсумку на самому заході дами помічені не були.

Приблизно три десятки учасників забігу у трусах проходили дистанцію, надівши тільки шапочку та/або костюм Санта Клауса або Діда Мороза. Зібрані гроші організатори повинні направити в один з благодійних фондів Дніпра.

Відео: у Дніпрі організували забіг хлопців у трусах і костюмах Санта Клаусів

Раніше повідомлялося, що в Кременчуці дівчина розгулювала топлес перед університетом, а потім намагалася втекти від поліцейських.

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