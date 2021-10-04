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При цих COVID-симптомах вам може знадобитись негайна госпіталізація. Будьте пильні!

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Понеділок 04 жовтня 2021 13:13
При цих COVID-симптомах вам може знадобитись негайна госпіталізація. Будьте пильні! Симптоми COVID-19 для госпіталізації назвали у МОЗ (фото: Прилепа Александр / УНИАН)
Автор: Дмитрий Войналович

Коронавірус може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Які ж саме сьогодні визначені критерії для госпіталізації при COVID-19 - розповіли в Міністерстві здоров'я України.

Критерії для госпіталізації при коронавірусі

Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

  • біль у грудній клітці
  • важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
  • сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр)
  • порушення свідомості
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта

У МОЗ нагадують, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

"У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", - йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно доктор біологічних наук і академік НАН розповів, коли в Україні чекати піку COVID-19.

А головний санітарний лікар Ігор Кузін висловився про виробництво вакцин Pfizer і Moderna в Україні.

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