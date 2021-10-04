При цих COVID-симптомах вам може знадобитись негайна госпіталізація. Будьте пильні!

Симптоми COVID-19 для госпіталізації назвали у МОЗ (фото: Прилепа Александр / УНИАН)

Коронавірус може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Які ж саме сьогодні визначені критерії для госпіталізації при COVID-19 - розповіли в Міністерстві здоров'я України.

Критерії для госпіталізації при коронавірусі Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація: біль у грудній клітці

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр)

порушення свідомості

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта У МОЗ нагадують, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого. "У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", - йдеться на сторінці відомства у Facebook.