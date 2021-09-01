У Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет: відео шокувало мережу

"Чий синуля до школи не дійшов", - підписаний короткий ролик.

На відео хлопчик на вигляд молодшешкільного віку тримає в роті відразу сім сигарет, підпалює їх за допомогою запальнички і намагається затягуватися.

Цікаво, що хлопчина вирішив "розкурити" не зовсім сигарети, а сигарети стіки, які призначені для пристрою для нагрівання тютюну, а не для куріння способом "горіння".

Але школяр, судячи з виразу обличчя, впевнений, що доб'ється успіху.

"Довго він буде стіки від glo розкурювати", - пише один з користувачів відео, яке доступне для перегляду за посиланням (18+).

Скрін відео: школяр у Дніпрі вирішив "розкурити" півпачки сигарет

Проте користувачі мережі шоковані тим, що відбувається, ось, що вони пишуть в коментарях: