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Клієнти ПриватБанку масово закривають рахунки: люди відмовляються бути толерантними

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Дніпро, Понеділок 14 червня 2021 13:38
Клієнти ПриватБанку масово закривають рахунки: люди відмовляються бути толерантними Фото: ПриватБанк у Дніпрі потрапив у скандал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк у Дніпрі потрапив у скандал. Річ у тому, що люди відмовляються від послуг фінансової установи через те, що банк випустив карти на підтримку ЛГБТ-спільнот з відповідною символікою, але далеко не всі люди, виявляється, толерантні.

Про це стало відомо з Instagram-акаунту ПриватБанку.

Клієнти запустили флешмоб

Клієнти запустили флешмоб, в якому вони привселюдно ріжуть свої карти і закривають рахунки. Багато з них були клієнтами банку довгі роки.

Також ПриватБанк відкрито звинуватили в антиукраїнській позиції. А в коментарях під фотографіями користувачі написали, що банк - це серйозна фінансова організація і місця для ідеології тут бути не повинно.

Клієнти ПриватБанку масово закривають рахунки: люди відмовляються бути толерантнимиКлієнти ПриватБанку масово закривають рахунки: люди відмовляються бути толерантнимиУкраїнці відмовляються від послуг Приватбанку (скріншот)

Також в мережі з'явилося дуже багато відео, де українці демонстративно ріжуть карти ПриватБанку і викидають їх у смітник.

"У відповідь на нещодавно випущені ЛГБТ карти від українського ПриватБанку, в мережі поширюються відео, де люди почали закривати свої рахунки і різати карти", - пише автор відео.

Для довідки

ЛГБТ-карти ПриватБанку представлені в двох дизайнах. На першому варіанті написано "Рівність прав", а на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".
Клієнти ПриватБанку масово закривають рахунки: люди відмовляються бути толерантнимиКлієнти ПриватБанку масово закривають рахунки: люди відмовляються бути толерантнимиВідзначимо, що ці карти не фізичні, такі обкладинки можна вибрати для віртуальних кредиток.

Як ми раніше писали, ПриватБанк потрапив у новий скандал через обслуговування в одному з відділень у Києві.

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