В Днепре диспетчер отказала в вызове скорой помощи на место ДТП: "белены объелся?"

В Днепре диспетчер скорой помощи отказала в вызове бригады скорой помощи на место ДТП с пострадавшими. Она начала задавать вопросы человеку в состоянии шока, а потом нахамила и бросила трубку.

Инцидент произошел ночью в Днепре. Около часу ночи житель Днепра Евгений увидел ДТП на пересечение улиц Сичеславского и Владимира Мономаха. На проезжей части мужчина обнаружил парня и девушку, которые упади с мопеда. Пострадавшие попросили прохожих о помощи.

Евгений сразу же набрал номер вызова скорой медицинской помощи, но разговор с диспетчером его привел в состояние шока.

Диспетчер начала выяснять у парня, что травмировано у пострадавших. Он объяснил, что не врач и не может определить тяжесть травм.

"Ты что, белены объелся?", - ответила ему диспетчер.

Евгений переспросил, и диспетчер снова сказала ему определить травмы самостоятельно.

Диспетчер: Я спрашиваю, что с ней? Что у нее травмировано?

Евгений: Я не знаю, я не врач.

Диспетчер: Да посмотри на нее.

Евгений: Вы нормальная или нет?

Диспетчер попрощалась и бросила трубку.

Скорая помощь на место ДТП прибыла, но позже и по вызову другого очевидца ДТП. Евгений отмечает, что такое поведение диспетчера непрофессиональное. Он мог оказаться единственным свидетелем ДТП, кто попытался вызвать помощь пострадавшим. И он на самом деле не мог самостоятельно определить тяжесть ран и их местонахождение.

"Я считаю, что это не человеческий подход к своей работе. Когда людям плохо и пытаешься что-то вызвать, я должен быть и врачом, и помощником. Зачем нам тогда такая скорая помощь?" – возмущается Евгений.

Что говорят в скорой помощи

Как объяснили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, диспетчеры не задают вопросы без причины при вызове бригады.

"Мы должны знать, сколько бригад отправлять. Отправлять ближайшую, если кто-то умирает или можно с подстанции. Или же скорая может приехать через полчаса. А сначала спасти кому-то жизнь с инфарктом или инсультом. Или утопленному ребенку. Поэтому человек обязан ответить на чек-лист, который является стандартным", - объяснил директор Центра Радий Шевченко.

В Днепре диспетчер скорой помощи нахамила и отказала в вызове бригады на место ДТП