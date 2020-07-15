У Дніпрі на дитячий майданчик заповзла 1,5-метрова змія і засіла на дереві (фото)

У Дніпрі величезна півтораметрова змія заповзла на дитячий майданчик і викликала паніку серед городян. Щоб убезпечити і себе, і плазуна люди викликали рятувальників.

Інцидент стався 13 липня на проспекті Яворницького в Соборному районі, повідомили в місцевій ДСНС.

Як виявилося, плазун сидів на дереві, звідки його і зняли рятувальники.

"За допомогою спеціального інструменту, фахівці ДСНС відловили змію і вивезли за межі населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі з дерева на майданчику зняли змію (фото: dp.dsns.gov.ua)

Судячи з опису і фото, найімовірніше, це неотруйний сарматський полоз. Адже небезпечні гадюки (в Україні водиться три види: звичайна, степова і гадюка Нікольського) не виростають до таких розмірів. Їх довжина не може перевищувати 55-80 сантиметрів. А ось полози можуть виростати до 120-140 сантиметрів, але бувають особини й 180 сантиметрів.

Цей вид включено до Червоної книги України у 2009 році з охоронним статусом "уразливий", він також знаходиться під особливим захистом Бернської Конвенції.

Для людини полоз безпечний. Хоча веде переважно наземний спосіб життя, вміє лазити по деревах. Харчується ящірками, але не гребує гризунами і птахами, а при нагоді охоче поїдає пташині кладки.

Раніше ми писали, що в Україні активізувалися отруйні змії, які зовсім не бояться людей. Так, в парку на Волині помітили гадюку звичайну, а в Дніпрі зі скверу рятувальники ДСНС вивезли подалі в ліс степову гадюку.