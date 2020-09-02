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У Дніпрі діти займалися небезпечною розвагою прямо на дорозі: куди дивляться батьки?

Автор: Роман Мирончук

Група дітей в Дніпрі лягала на дорогу, де їздили машини

У Дніпрі діти придумали собі небезпечну розвагу. Вони лягали прямо на дорогу, по якій активно їздять автомобілі. Інцидент стався на проїжджій частині проспекту Петровського.

На відео видно, що група неповнолітніх у складі 7 осіб влаштувала ігри на дорозі і біля них проїжджають машини. Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**вий Дніпро".

Дніпрі діти влаштували небезпечні розваги на проїжджій частині (відео: YouTube)

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"Розваги дітей на Петровського. Вже можна відкривати збір на лікування", - прокоментували відео в мережі.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області школяр прийшов у школу з COVID-19. Коронавірус підтвердили тести і у навчальному закладі провели дезінфекцію. Також почали з'ясовувати з ким контактував заражений.

При цьому коронавірус у дитини виявили випадково, коли планове тестування проводили всій родині. Цікаво, що у дорослих членів сім'ї COVID-19 виявлений не був.

Раніше повідомлялося про те, що школярі місяцями знущалися зі старенької під Черніговом, але її врятували добрі люди. Інцидент стався в місті Ічня. Літня жінка відбивалася як могла, але все ж не могла протистояти трьом підліткам у віці від 15 до 17 років.

Хулігани систематично приходили до неї в будинок по ночах, вибивали вікна і двері, а відео зі знущаннями викладали в соцмережі.

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