У Дніпрі День міста завершили видовищним світло-лазерним шоу

Ідея проекту "Dnipro Light Flowers" - змінити образ міста заводів, адже Дніпро нині стає постіндустріальним центром, каже засновник і дизайн-директор компанії "Expolight" Микола Каблука.

Нині артінсталяція охоплює п’ять заводських труб із запланованих тринадцяти.

"Подібних рішень для комплексних інсталяцій, що працювали б без можливості поєднати їх дротами, у світовій практиці немає. Тож це потребувало чималих розробок. Зокрема, від спеціальних датчиків GPS-контролерів, які до мілісекунд пов’язують між собою труби, і через Дніпро пов’язуються з оглядовими майданчиками, де запускається звуковий контент. Писали і софт, і хард частину. Навіть лазери, що дають ефект квітів, потрібно було створювати. Їх зробила команда в Дніпрі. Вони дуже потужні, вдвічі потужніші за всі, що коли-небудь були в Україні", - пояснив Каблука.

Артінсталяцію задумали ще три роки тому. Її втілюють виключно коштом спонсорів і меценатів.

"Дніпро живе новим життям. Він дихає. У ньому з’являється все більше нових цікавих місць, які враховують сучасні урбаністичні тенденції - так звані фішки. Сьогоднішнє світло-лазерне шоу є тією інсталяцією, якої раніше не було не лише ніде в Україні, а й, мабуть, ніде у світі", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.