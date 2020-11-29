У Дніпрі від COVID-19 помер відомий журналіст: піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор

Помер відомий український журналіст Геннадій Сахаров
У Дніпрі від коронавірусної інфекції помер відомий журналіст і громадський діяч Геннадій Сахаров, який стояв біля витоків Народного Руху. Чоловікові було 75 років.
Про його смерть повідомив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів і репресованих Іван Дремлюг, повідомляє "Радіо Свобода".
Цукрів за походженням був росіянином, але він активно боровся за незалежність України. У 80-90 року він брав участь в громадсько-політичній роботі, стояв біля витоків Народного Руху в Дніпрі, і піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.
Геннадій Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)
З 1991 по 2006 роки працював у Дніпрі кореспондентом "Радіо Свобода". Друзі згадують його як сміливого, відповідального і компетентного журналіста.
Сахаров був учасником і висвітлював події Помаранчевої революції і Революції гідності, в тому числі брав участь в акціях протесту на захист свободи слова.
Геннадій Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)
Планується, що прощання з журналістом відбудеться наступного тижня. Користувачі мережі тужать за Сахаровим.
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