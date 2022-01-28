У Дніпрі через чорну кішку сталася аварія: момент потрапив на відео

На ролику видно, що один із водіїв намагався врятувати тварину.

Так, аварія сталася на вулиці Панікахи. Там кішка чорного кольору різко вибігла на дорогу. Тварина злякалася та почала бігати в різні сторони.

Водій сірого легковика різко загальмував. Проте автомобіль, який був позаду, ймовірно, не дотримувався дистанції. Тому вони зіткнулися та зупинились посеред дороги.

Проте варто зауважити, що удар був не надто сильним. На щастя, тварина в моменті інциденту не постраждала.