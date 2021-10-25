У Дніпрі на колишньому Ломівському плацдармі розпочали розкопки для пошуку полеглих солдатів Другої світової війни

Після Другої світової війни на території Дніпра залишилося чимало поодиноких і братських невстановлених поховань. Аби увічнити пам’ять полеглих захисників, їхні останки треба знайти, ідентифікувати та перепоховати.

Нині у АНД районі, на території колишнього Ломівського плацдарму, тривають розкопки. Під час запеклих боїв тут загинуло чимало бійців.

Керівник пошукової організації "Пошук-Дніпро" Андрій Біжко зауважує: розроблення території колишнього плацдарму розпочали ще 2015 року - від Підгороднянського напрямку. Старту розкопок безпосередньо на місці колишнього плацдарму передували також тривалі пошукові роботи. Нині вдалося знайти останки трьох солдатів, а також деякі їхні речі.

"Ми проводимо роботи з пошуку саме безвісно зниклих воїнів. Тих, хто загинув в бою і кого на той час не змогли витягти з поля бою. Наші пошукові роботи базуються на міжнародних принципах. Як це робить Червоний Хрест на територіях минулих бойових дій. Є методика - з археологією, пошуковою діяльністю. Якщо є ідентифікатори, що вказують на особу загиблого, їх передають до державних служб (криміналістичних лабораторій)", - розповів Андрій Біжко.

Найімовірніше, більшість тих, хто загинув тут у 1941 році, були добровольцями та тими, кого призвали з території всієї України та Дніпропетровської області зокрема. Пошуковці зауважують, що співпрацюють також із місцевими мешканцями, адже тут досі мешкають ті, чиє дитинство припало на події Другої світової.

"На цих територіях розташовані не лише останки, а й снаряди. Тому ці місця потребують обережного дослідження спеціалістами. Тут немає того, що цікавить «чорних» археологів. Тут можна знайти безпосередньо свідчення війни. Ці розкопки дуже важливі", - повідомила Надія Лиштва, керівник управління з питань охорони культурної спадщини ДМР.

Мер Дніпра Борис Філатов подякував пошуковикам за їхню роботу. Нині також розглядають ідею створення меморіального кладовища на території АНД району, де поховають віднайдені останки захисників.

"До того моменту, поки останній солдат не віднайде спокою, війна триватиме. АНД район дійсно важливий в цьому питанні, адже ледь не в кожному дворі тут є своя окрема історія. Люди зберігають ці історії. Під час інтенсивних бойових дій, що відбувалися тут, багато наших бійців не були перепоховані. Вони були або прикопані в городах, або деінде - без військових почестей. Ми маємо інформацію про ймовірні місця поховань. Пошуки триватимуть", - сказав Борис Філатов.