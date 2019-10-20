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З Дніпра в Берлін: захоплююча подорож українців на саморобному електрокарі

STYLERЖиття    20.10.2019 - 14:27
З Дніпра в Берлін: захоплююча подорож українців на саморобному електрокарі
Саморобний електрокар: українці проїхали з Дніпра в Берлін (фото: pixabay.com)

Троє друзів зробили самі електрокар в гаражі

Троє українців вирушили в подорож з Дніпра в Берлін на електрокарі, який вони самі зробили, модифікувавши "Таврію". Ентузіасти переробили свій старий автомобіль в гаражі і не розраховували навіть на успіх свого задуму.

При цьому чоловіки змогли проїхати на машині 3,7 тисячі кілометрів. На те, щоб зробити з бензинової "Таврії" електрокар чоловікам знадобилося 5 тисяч доларів. На всі роботи у них пішло 4 місяці.

Саморобний електрокар: українці проїхали з Дніпра в Берлін (відео: YouTube/ТСН)

Запас ходу електрокара становить до 300 кілометрів. При цьому ще 200 кілометрів можна проїхати завдяки павербанку. Кордон чоловіка переїхали спокійно, але в Польщі з машиною сталася неприємність.

В машині почався стук і масло почало витікати. Щоб доїхати до Берліну їм довелося замінити коробку передач. Але проблема була в тому, що в Польщі "Таврій" немає, але списану модель автомобіля вдалося знайти у Варшаві.

Саморобний електрокар: українці проїхали з Дніпра в Берлін (відео: YouTube/MeGoElectric RU)

Потужність акумуляторів електрокара становить 20 кіловат за годину. Це приблизно 55 кінських сил. Цієї потужності вистачає, щоб розігнатися до 110 км/год.

Чоловіки розповіли, що легше всього зарядити машину в Україні, а от у Німеччині дуже важко з цим. При цьому в Польщі у мандрівників теж були проблеми з зарядкою, оскільки їх штекер не підійшов до гнізда зарядного пристрою.

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