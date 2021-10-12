Дніпро зустрічає світових зірок класичної музики: у місті стартував "Європейський музичний форум"

11 жовтня у Дніпрі стартував "Європейський музичний форум". Захід проходить у рамках програми "Культурна столиця". Він унікальний тим, що об'єднує концерти та майстер-класи світових зірок класичної музики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Цьогоріч музичний форум проходить у новому форматі: більше часу на музику та величезна кількість унікальних майстер-класів. Що є дуже важливим, адже світові зірки класичної музики приїздять сюди, щоб передати свої вміння та напрацювання. Це має відгук у шанувальників музичної культури та робить захід дуже популярним", - сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Програма "Європейського музичного форуму" передбачає проведення чотирьох великих концертів у концерт-холі Дніпропетровської академії музики ім. М. Глинки. Вони пройдуть 11-12 та 25-26 жовтня. Перший день розпочався з концерту симфонічного оркестру "THE FESTIVAL".

"Програму ми розділили на дві частини. Першу присвятили австрійсько-німецькій музиці, а другу - органу. Для цього ми запросили найвідоміших фахівців саме цих напрямів зі Швейцарії та Франції", - сказав ректор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глинки Юрій Новіков.

Окрім концертів, кожен запрошений виконавець проведе майстер-клас. Цьогоріч їх буде 35. Серед них: гра на віолончелі, скрипці, фортепіано та вокал. Два майстер-класи з вокальної майстерності вже встиг провести лауреат міжнародних конкурсів Маркус Нідермаєр (Швейцарія, Німеччина).

"Під час навчання ми працювали над німецькою мовою у виконанні. Усе пройшло дуже добре, я відчував відкритість студентів та бажання пізнати нове. Загалом же цей захід є дуже різнобічним, він дозволяє обмінюватися інформацією і музикантам, і учням, і глядачам. Це безцінне за значенням свято", - зауважив Маркус Нідермайр.

Захоплення висловила і професорка Вищої школи мистецтв у Берні, скрипалька Тіанва Янг (КНР/Німеччина): "Подібного роду фестивалі, звичайно, існують у Європі, але цей - особливий. Тут відчувається особлива зацікавленість публіки музикою, і це є дуже цінним. Я рада бути тут і брати участь у цьому святі".