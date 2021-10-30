Дніпро долучився до глобального екопроекту: у парках міста висаджували сотні дерев

"Акція проходить як в Україні, так і за кордоном. Ми співпрацювали із департаментом парків та рекреації міськради, доєднався бізнес та небайдужі містяни. Цьогоріч ми вийшли невеликою групою, адже карантин, проте ми відчуваємо, що можемо зробити щось важливе та глобальне як для країни, так і світу", - Остапюк.

Найбільше рослин висадили на території парку Новокодацький - 151. Там висадили скандинавську горобину, катальпи, клени, дуби тощо.

"Ми спеціально розробили дендроплан й підбирали насадження, адже цей парк знаходиться на схилі й на піщаному грунті. Надалі дерева даватимуть тінь на головній алеї парку та на дитмайданчиках", - розповіла інженерка садово-паркового господарства департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Тетяна Демченко.

"Завдяки глобальному екопроєкту та безстроковій акції #Дніпро_квітучий, яку ініціював міський голова Дніпра Борис Філатов, таке висаджування допомагає всім нашим паркам: оновлюється зелений фонд. Ці дерева візьмемо на баланс та доглядатимемо за ними", - додав керівник парку Новокодацький Сергій Матусевич.

Озеленювали сьогодні й інші парки Дніпра:

- парк Сагайдак (50 дерев);

- сквер по вул. Ю. Савченка (30 дерев);

- парк Пам'яті та Примирення (31 дерево);

- парк ім. Богдана Хмельницького (25 дерев).