На дні Тихого океану знайшли майже 40 нових видів тварин: як вони виглядають (фото)

Обстеження біорізноманіття і структури, видових ареалів на абісальному дні Тихого океану площею близько 6 млн кв.км, багатому поліметалічними конкреціями, здійснювалися перед початком розробки глибоководних родовищ корисних копалин, бурових робіт.

Так, в цьому глибоководному регіоні зосереджені найбільші концентрації поліметалічних конкрецій з високим вмістом золота, що являють собою велике джерело цінних з комерційної точки зору металів, таких як нікель, мідь і кобальт, багато з яких в даний час використовуються у високотехнологічних і екологічно чистих галузях.

За допомогою робота було зібрано 55 зразків донної мегафауни з підводних гір і абісальних рівнин в трьох районах західної ЗКК, що представляють особливий екологічний інтерес, на глибині 3100-5100 метрів.

"Використовуючи як морфологічні, так і молекулярні дані, було виявлено 48 різних морфотипів, що належать до п'яти типів, тільки дев'ять з яких можна віднести до відомих видів, і 39 видів, потенційно нових для науки", - йдеться в публікації.

Laetmonice, сімейство морських багатощетинкових кільчастих черв'яків (фото: zookeys.pensoft.net)

Катерінум Catherinum (фото: zookeys.pensoft.net)

Біологи використовували генетичний аналіз, метод ДНК-баркодування для вивчення невеликих ділянок геному, за якими можна розрізнити близькі види.

36 тварин, чиї ДНК були виявлені та підняті на поверхню для аналізу, проживали на глибині понад 4,8 км - це бентосна мегафауна має відносно великі разери, понад 2 см.

Анемона Metridioidea (фото: zookeys.pensoft.net)

Метрідіоідеї (Metridioidea), вид збоку (фото: zookeys.pensoft.net)

Метрідіоідеї (Metridioidea) (фото: zookeys.pensoft.net)

Серед них - кільчасті черви, сидячі ракоподібні, штрикаючі, різні голкошкірі, в тому числі офіур і морських лілій, губки та інші.

Зороастр (Zoroaster), різновид морських зірок (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Psychronaetes, морський огірок (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Kamptosoma abyssale, вид морських їжаків (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Робот наближається до Psychropotes verrucicaudatus, різновиду морського огірка (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Колюча морська істота на дні Тихого океану (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Peniagone vitrea, вид морського огірка (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Зауважимо також, що хоча ЗКК вперше був досліджений в 1875 році кораблем H. M.S. Challenger, на цій великій території було проведено відносно мало таксономічних робіт, і, отже, доступно дуже мало біогеографічної інформації. Тому важливість нинішніх обстежень і виявлення раніше невідомих мешканців для науки складно переоцінити.



Актиностоліди( Actinostolidae), зразок збоку (фото: zookeys.pensoft.net)

Актиностоліди (Actinostolidae) фото: zookeys.pensoft.net)

Фунгіаціат (Fungiacyathus) (фото: zookeys.pensoft.net)

Хрісогоргія (Chrysogorgia) (фото: zookeys.pensoft.net)

Мопсиїди (Mopseidae) (фото:zookeys.pensoft.net)