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Дмитро Комаров пустив "з молотка" свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)

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Середа 24 серпня 2022 20:24
Дмитро Комаров пустив "з молотка" свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото) Фото: Дмитро Комаров (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Автор: Володимир Костирін

Дмитро Комаров продав свій рідкісний спортивний автомобіль Сhrysler Сrossfire, який вирішив пустити "з молотка" для допомоги захисникам України. Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" розповів, що так вдалося придбати партію машин для ЗСУ.

Про це 24 серпня Комаров повідомив у своєму Facebook.

Йдеться про покупку понад 20 пікапів, джипів і мікроавтобуса для українських військових. Автомобілі доставили в Україну з Латвії спеціально до Дня Незалежності.

Ведучий зізнався, що переживав, коли вся ця партія вже стояла в Європі та "підтискали терміни" до святкової дати.

"Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність - на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати складну логістику і за кілька днів доставити всю колону. Купівля цих машин - теж приклад єдності", - пише Дмитро.

Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)

Комаров розповів, як вдалося купити партію машин для українських військових (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Також він розповів, що продав свій унікальний спорткар на аукціоні за мільйон гривень і збирався купувати пікапи. Планами поділився зі своїм кумом Сергієм, а він вирішив долучитися до ініціативи, додати кошти та теж захотів брати участь.

"Йому не потрібна реклама - він непублічний бізнесмен, який просто хоче допомагати. Ми скинулися, але як купити машини?" - пише Комаров.

Тоді українці з Латвії, які возять з 2014 року машини на фронт, запропонували свою допомогу.

"За 1,5 місяця вони намотали по Європі тисячі кілометрів, особисто вибирали і діагностували кожну машину, везли на СТО, приводили до ладу, фарбували. Вчора, коли ми зібралися в Нетішині зустріти колону, мене переповнювала гордість за українців. Неймовірний ступінь доброти та здатність організувати взаємодопомогу, безкорисливо і щиро", - зазначає ведучий.

Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)

Партію авто для ЗСУ волонтери допомогли привезти з Латвії в Україну до Дня незалежності * фото :facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Комаров тепло привітав українців з Днем Незалежності.

"Пишаюся, що я українець. Пишаюся, що живу в Україні. Ми, українці - були, є і будемо вільними і незалежними. І в цьому наша сила. Зі святом! Слава Україні!"- пише Дмитро.

Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)Дмитро Комаров пустив &quot;з молотка&quot; свій спорткар і показав, що вдалося купити для ЗСУ (фото)

Дмитро Комаров розповів про купівлю партії авто для захисників України (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Нагадаємо, Дмитро Комаров, який багато побачив під час подорожей по всій нашій планеті, після початку повномасштабної війни став їздити по містах України і показувати світу наслідки російських атак і ракетних обстрілів.

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