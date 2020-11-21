Тривалий карантин загрожує загостренням нової хвороби: лікарі зробили заяву

Самоізоляція провокує розвиток гіпертонії (колаж: РБК-Україна)

Тривале перебування вдома через карантин позначиться на здоров'ї людей

Суворий карантин, зокрема, тривала самоізоляція і обмежене пересування, можуть призводити до проблем зі здоров'ям. Йдеться про гіпертонію, на яку від початку карантину почало скаржитися усе більше пацієнтів.

Як пише Daily Mail, в лікарні Аргентини протягом трьох місяців медики спостерігали за 1 643 пацієнтами. Із них у 391 (23,8%) виявили гіпертонію через стрес після самоізоляції. Це, як пише на 37% вище, аніж за аналогічний період в 2019 році.

Серед причин, які впливають на підвищений артеріальний тиск в умовах ізоляції, є зростання стресових ситуацій та обмеження спілкування, фінансові і сімейні проблеми.

Також через малорухливий образ життя нині все більше людей мають проблему із зайвою вагою, що є фактором ризику розвитку гіпертонії.

"Пацієнти, можливо, відчували більше психологічної напруги через обмеження на поїздки і поліцейського контролю, а також через страх заразитися коронавірусом. Крім того, пацієнти, які лікуються від гіпертонії, можливо, припиняли приймати свої ліки через повідомлення про можливі наслідки COVID-19", - сказав лікар Матіас Фоско, який очолював дослідження.

До слова, у Європі майже кожен другий з п'яти страждає від підвищеного кров'яного тиску, яке здебільшого викликане поганим харчуванням, стресом або курінням і призводить до підвищеного ризику інсультів, серцевих нападів і до інших хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше український лікар Тарас Жиравецький розповів, що у тих, хто перехворів на коронавірус, після одужання залишаються наслідки недуги. Для початку ефективного відновлення організму він радить виконати певне лабораторне обстеження.

Раніше медики пояснили українцям, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли.