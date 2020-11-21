Життя після COVID-19: український лікар розповів про наслідки та "бонуси" для організму

Лікар дав поради там, хто перехворів на коронавірус
У тих, хто перехворів на коронавірус, після одужання залишаються наслідки недуги, і для початку ефективного відновлення організму краще виконати певне лабораторне обстеження.
Про це розповів український лікар Тарас Жиравецький, який дав у своєму Facebook кілька порад, як швидше оговтатися після COVID-19.
"Мінімум, який я рекомендую це загальний аналіз крові, реактивний протеїн, феритин, д-димери, алт, аст, ггт, білірубін загальний та прямий, креатинін, сечовина, сечова кислота, залізо, глюкоза", - йдеться у публікації.
Також лікар перерахував наслідки від коронавірусної хвороби після одужання, які зустрічаються найчастіше.
"Якщо у вас будуть заїди, білий язик, відчуття дискомфорту в роті, висип на статевих органах - не лякайтесь це найімовірніше кандидоз", - зазначив лікар.
Також він розповів, що пацієнти у віці до 30 років після одужання можуть повністю відновитися за 2 тижні
"Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків", - розповів медик.
При цьому Жиравецький звернув увагу на деякі "додаткові плюси" для організму, які можуть проявитися після одужання від коронавірусної хвороби.
"Якщо ви приймали антибактерійні - це могло вплинути позитивно на перебіг гастриту, який часто є викликаний бактерією гелікобактер пілорі, також якщо у вас був ієрсініоз - бактерія, яка викликає запалення у кишківнику Ви також можете отримати бонус - зменшення або повне знищення цієї бактерії і покращення стану роботи кишківника. Переконаний, що пацієнти у кого був діагностований аутоімунний тиреоїдит до ковіду з високим показником анти-ТПО, також будуть здивовані, що аналізи можуть покращитись, бажано доречі повторити ще раз аналізи на гормони щитовидної залози та анти-ТПО. У кого був синусит чи гайморит він також може минути паралельно", - розповів лікар.
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