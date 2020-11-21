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Життя після COVID-19: український лікар розповів про наслідки та "бонуси" для організму

Субота 21 листопада 2020 09:40
Життя після COVID-19: український лікар розповів про наслідки та "бонуси" для організму
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Лікар дав поради там, хто перехворів на коронавірус

У тих, хто перехворів на коронавірус, після одужання залишаються наслідки недуги, і для початку ефективного відновлення організму краще виконати певне лабораторне обстеження.

Про це розповів український лікар Тарас Жиравецький, який дав у своєму Facebook кілька порад, як швидше оговтатися після COVID-19.

"Мінімум, який я рекомендую це загальний аналіз крові, реактивний протеїн, феритин, д-димери, алт, аст, ггт, білірубін загальний та прямий, креатинін, сечовина, сечова кислота, залізо, глюкоза", - йдеться у публікації.

Також лікар перерахував наслідки від коронавірусної хвороби після одужання, які зустрічаються найчастіше.

  • Пітливість - може залишатися ще кілька тижнів
  • Субфебрильна температура 37,2, яка частіше буває в алергіків і тих, у кого високий igE. Також причиною такої температури може бути активація герпес вірусів на тлі зниження імунітету
  • Стан апатії та постійної втоми
  • Повторне запалення легенів через бактеріальні інфекції
  • Загострення геморою
  • Загострення подагри
  • Зниження ваги після COVID-19 в огрядних пацієнтів
  • Виникнення тромбозів
  • Збільшення рівня глюкози та глікованого гемоглобіну у пацієнтів з цукровим діабетом
  • Печінкові проби - ще 14-20 днів після хвороби (як наслідок прийому нестероїдних протизапальних)
  • Кашель - навіть понад місяць
  • Нюх може зникнути на кілька місяців
  • Головний біль.

"Якщо у вас будуть заїди, білий язик, відчуття дискомфорту в роті, висип на статевих органах - не лякайтесь це найімовірніше кандидоз", - зазначив лікар.

Також він розповів, що пацієнти у віці до 30 років після одужання можуть повністю відновитися за 2 тижні

"Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків", - розповів медик.

При цьому Жиравецький звернув увагу на деякі "додаткові плюси" для організму, які можуть проявитися після одужання від коронавірусної хвороби.

"Якщо ви приймали антибактерійні - це могло вплинути позитивно на перебіг гастриту, який часто є викликаний бактерією гелікобактер пілорі, також якщо у вас був ієрсініоз - бактерія, яка викликає запалення у кишківнику Ви також можете отримати бонус - зменшення або повне знищення цієї бактерії і покращення стану роботи кишківника. Переконаний, що пацієнти у кого був діагностований аутоімунний тиреоїдит до ковіду з високим показником анти-ТПО, також будуть здивовані, що аналізи можуть покращитись, бажано доречі повторити ще раз аналізи на гормони щитовидної залози та анти-ТПО. У кого був синусит чи гайморит він також може минути паралельно", - розповів лікар.

Раніше медики пояснили українцям, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ України назвав показники для госпіталізації при COVID-19.

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