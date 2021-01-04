Довгий період катаклізмів: футуролог розповів, що Україну чекає в майбутньому

Футуролог Андрій Длігач розповів про довгий період катаклізмів, в якому буде і Україна ще протягом кількох років. Але в кінці цього відрізка здійсниться перехід до нових структур.

Так, за словами експерта, в цьому році нас можуть чекати непрості часи, але це все закономірно. Про це пише "Україна 24".

"Драматично в новому році нічого не зміниться. Катаклізми будуть, але ми в цьому довгому періоді катаклізмів... Ще п'ять років як мінімум нас будуть очікувати і техногенні загрози, і екологічні, і політичні, і навіть військові конфлікти. Приблизно п'ять років буде тривати цей фазовий перехід, який розпочався кілька років тому", - говорить Длігач.

Після завершення цього важкого періоду може бути здійснений перехід до нових капіталістичних моделей - неокапітализму, до нової політичної структури світу - багатополюсної - з двома або більше полюсами.

Одночасно з цим не виключені позитивні зміни, але з'являться і нові виклики.

"Цілком можливо, ми побачимо позитивні зміни в 2021 році. В першу чергу це будуть світові домовленості про екологічні питання, продовження спільної діяльності, яка була припинена під час Трампа. Все більше в минуле підуть торгові війни, світ знову повернеться до більшої відкритості та глобалізації. Але і нові виклики, що чекають нас. Ці виклики пов'язані з технологізацією, штучним інтелектом, необхідністю взаємодії людей і машин", - додав футуролог.

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