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Узнайте, что нужно для счастья именно вам в Новом году: психологический тест

Что сделает вас более счастливыми в Новом году (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В новогоднюю ночь мы загадываем быть здоровыми и счастливыми. Счастье измеряется по-разному для каждого человека, и соответственно, каждый человек самостоятельно его творит.

Что нужно для счастья в Новом году именно вам - узнайте ниже в материале Styler.

Психологический тест в картинках

Внимательно посмотрите на кофейные напитки ниже. Долго не думая, выберите тот, который больше всего нравится. Возможно, тот, который вы чаще всего заказываете в кафе, или тот, который никогда не пробовали.

Фото: meta.ua

После того как выбор был сделан интуитивно, читайте, что он для вас означает.

Результаты теста

Капучино

У вас может наступить период, когда вы будете нуждаться в друзьях превыше всего. В Новом году не стесняйтесь писать им почаще на встречи и прогулки. Если же чувствуете, что старые друзья удаляются, смело заводите новые контакты. Среди них точно найдется друг!

Лате

К сожалению, ваши силы ограничены. Из-за переживаний и работы у вас почти не осталось. Как минимум начало года следует посвятить качественному отдыху с любимым человеком или друзьями.

Раф

Да-да, кажется, вы готовы впустить в свою жизнь любовь. В 2023 году не бойтесь действовать и делать первые шаги. И, возможно, именно это поможет вам встретить свою вторую половинку в ближайшее время.

Мокка

Вы стоите на пороге перемен. Ищите новое занятие по душе. Попытайтесь заняться тем, что никогда не делали. Вероятно, что это подарит вам больше сил, и за вашей спиной вырастут крылья!

Флэт Уайт

Ваш выбор говорит о том, что вам нужно поговорить с партнером или партнершей. Дело в том, что вам не хватает любви, романтических прогулок, нежных слов. Поговорите об этом, чтобы в Новом году не возникало недомолвок.

Американо

Вы очень ответственный и усердный человек. Но пора научиться делегировать свои обязанности между другими. Таким образом, у вас будет больше времени на отдых, и ваши запасы энергии не будут быстро иссякать.

Раньше мы рассказывали, какие признаки укажут на стопроцентную измену.

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стосункиСчастьеНовый год