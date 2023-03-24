Узнайте, почему вино всегда продается в бутылке 750 мл

Вино – это ферментированный напиток, приготовленный из винограда или свежевыжатого виноградного сока. У каждого свои предпочтения относительно марок, всем нравится употреблять его с определенными закусками, но задумывался ли кто-нибудь, почему бутылки вина всегда 750 мл.
На этот вопрос ответили в издании Sante Plus.
Причина объясняется связью с ввозом французского вина в Великобританию в предыдущие века. Действительно, из практических соображений бутылки емкостью 750 мл перевозились в ящиках по 12 штук, что позволяло облегчить торговлю между двумя странами. У англичан в качестве единицы измерения жидкостей использовался "имперский галлон", который был эквивалентен 4,54609 литра.
Преобразование было непростым, решение состояло в том, чтобы перевозить винные бочки объемом 225 литров, которые были эквивалентны 50 галлонам и, следовательно, соответствовали 300 бутылкам объемом 750 мл. Таким образом, имперский галлон вмещает 6 бутылок по 750 мл. Это объясняет, почему ящики с вином содержат от 6 до 12 бутылок.
Если в стандартной бутылке вина содержит 750 мл, то в зависимости от объема бокалов их получится 5 или 6.
Полость на дне винной бутылки удобна для хранения вина, подачи их за столом, но происхождение этого конкретного дизайна имеет совершенно другую цель.
В то время воздуходувкам было очень трудно из-за отсутствия техники изготавливать бутылки, повышая их устойчивость, размещая их вертикально и прямо. Поэтому они стабилизировали свои бутылки благодаря полости на дне бутылки, называемой "уколом".
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