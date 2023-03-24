Узнайте, почему вино всегда продается в бутылке 750 мл

Почему в винных бутылках 750 мл?

Причина объясняется связью с ввозом французского вина в Великобританию в предыдущие века. Действительно, из практических соображений бутылки емкостью 750 мл перевозились в ящиках по 12 штук, что позволяло облегчить торговлю между двумя странами. У англичан в качестве единицы измерения жидкостей использовался "имперский галлон", который был эквивалентен 4,54609 литра.

Преобразование было непростым, решение состояло в том, чтобы перевозить винные бочки объемом 225 литров, которые были эквивалентны 50 галлонам и, следовательно, соответствовали 300 бутылкам объемом 750 мл. Таким образом, имперский галлон вмещает 6 бутылок по 750 мл. Это объясняет, почему ящики с вином содержат от 6 до 12 бутылок.

Сколько бокалов в бутылке вина объемом 750 мл?

Если в стандартной бутылке вина содержит 750 мл, то в зависимости от объема бокалов их получится 5 или 6.

Для чего нужна полость на дне бутылки?

Полость на дне винной бутылки удобна для хранения вина, подачи их за столом, но происхождение этого конкретного дизайна имеет совершенно другую цель.

В то время воздуходувкам было очень трудно из-за отсутствия техники изготавливать бутылки, повышая их устойчивость, размещая их вертикально и прямо. Поэтому они стабилизировали свои бутылки благодаря полости на дне бутылки, называемой "уколом".