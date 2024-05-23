Дизайнеры рассказали, какой предмет мебели обязательно должен быть в каждом доме

Разница между кушеткой и диваном

Сейчас кушетки представлены в широком диапазоне стилей, что позволяет легко интегрировать их в ваш интерьер.

По словам дизайнера Шани Кор, кушетка - это предмет мебели, который можно использовать для сна, сиденья или отдыха.

Несмотря на то, что кушетка и диван похожи и имеют некоторые одинаковые функции, они не обязательно взаимозаменяемы. Диван, как правило, состоит из трех подушек, а кушетка предназначена для отдыха, и многие из них не имеют спинки.

В гибком пространстве хорошо иметь предмет мебели, который может быть многоцелевой. Если у вас есть комната для гостей, то кушетка является разумным выбором для экономии места.

Также такая мебель является отличным дополнением к детским комнатам.

Кушетка (фото: marthastewart.com)

Советы по размещению кушетки в доме

Размеры

Хотя кушетки обычно не занимают столько места, сколько диван, они все равно могут быть большими.

Обязательно измерьте свое пространство, оставляя место вокруг кушетки. Некоторые имеют большие рамы, чем другие, поэтому занимают больше места. Выберите такую, которая улучшит функциональность, не занимая всю комнату.

Материалы и конструкция

Как и любой другой предмет мебели, материалы и способ изготовления кушетки играют ключевую роль в ее внешнем виде, а также в долговечности.

Некоторые могут быть сделаны из дерева, а другие - из металла. Если вам нужно дополнительное пространство для хранения, обратите внимание на кушетку со встроенными ящиками.

Размещение

Подумайте, где вы хотите поместить кушетку и как она впишется в ваш декор. Многие размещают ее в гостиной перед окнами, выходящими на заднее крыльцо. Поэтому, ложась на кушетку, вы получаете уникальный вид на природу

Дизайнеры отметили, что кушетки вне времени и в повседневной среде они отличаются от дивана и создают уникальный элемент в пространстве.