Не смотрите на упаковку: как выбрать безопасное печенье для ребенка

Как выбрать детское печенье

По словам эксперта, выбрать полезное детское печенье очень сложно.

"Я пересмотрела кучу печенья и, к сожалению, не нашла ни одного классного состава", - говорится в сообщении.

Нутрициолог рассказала, что в каждом печенье есть сахар, который ВОЗ и другие мировые организации в сфере питания и медицины вообще не рекомендуют детям до 2 лет.

Важно перед тем, как покупать что-то маленькому ребенку, читать состав. Именно его, а не переднюю часть упаковки с надписями "Без сахара", "Кальций" или "Для детей от 5 месяцев".

Часто состав оказывается не совсем полезным для детей, сахар может скрываться под другими названиями. К примеру, производитель может добавить сахар в виде яблочного сока, а он относится к категории добавленного сахара.

Добавленные сахара имеют разные названия, например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, концентраты фруктовых соков, тростниковый сахар, кукурузный подсластитель, лактоза, глюкоза, сахароза и кленовый сироп.

Поэтому нутрициолог советует всегда проверять список ингредиентов.

В детском возрасте формируется как организм, так и пищевые привычки, поэтому следует быть внимательным к тому, что покупаете.

Чем нельзя кормить ребенка 1-3 лет

Под строгим запретом для малышей находятся жареные, копченые и соленые блюда. До трех лет нельзя давать мясные и рыбные бульоны, грибы, колбасы, сосиски и другие подобные продукты. Детям до шести лет не дают разные маринады, потому что у них есть уксус и специи.

Мед может вызвать аллергические реакции, поэтому его также исключают из меню. Нельзя кормить ребенка шоколадом, тортами с разными кремами, творожными десертами из магазина и морепродуктами.