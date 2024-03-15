Не смотрите на упаковку: как выбрать безопасное печенье для ребенка

В магазине можно найти много печенья для детей. Однако, следует знать, полезно ли оно для детей и чего категорически не должно быть в составе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
По словам эксперта, выбрать полезное детское печенье очень сложно.
"Я пересмотрела кучу печенья и, к сожалению, не нашла ни одного классного состава", - говорится в сообщении.
Нутрициолог рассказала, что в каждом печенье есть сахар, который ВОЗ и другие мировые организации в сфере питания и медицины вообще не рекомендуют детям до 2 лет.
Важно перед тем, как покупать что-то маленькому ребенку, читать состав. Именно его, а не переднюю часть упаковки с надписями "Без сахара", "Кальций" или "Для детей от 5 месяцев".
Часто состав оказывается не совсем полезным для детей, сахар может скрываться под другими названиями. К примеру, производитель может добавить сахар в виде яблочного сока, а он относится к категории добавленного сахара.
Добавленные сахара имеют разные названия, например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, концентраты фруктовых соков, тростниковый сахар, кукурузный подсластитель, лактоза, глюкоза, сахароза и кленовый сироп.
Поэтому нутрициолог советует всегда проверять список ингредиентов.
В детском возрасте формируется как организм, так и пищевые привычки, поэтому следует быть внимательным к тому, что покупаете.
Под строгим запретом для малышей находятся жареные, копченые и соленые блюда. До трех лет нельзя давать мясные и рыбные бульоны, грибы, колбасы, сосиски и другие подобные продукты. Детям до шести лет не дают разные маринады, потому что у них есть уксус и специи.
Мед может вызвать аллергические реакции, поэтому его также исключают из меню. Нельзя кормить ребенка шоколадом, тортами с разными кремами, творожными десертами из магазина и морепродуктами.
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